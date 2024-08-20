Пригожин объяснил цвета украинского флага в афише Валерии

Иосиф Пригожин всегда заступался за свою красавицу — жену, когда она нуждалась в поддержке, а учитывая то, что она придерживается образа жизни суперзвезды, помощь и защита ей всегда пригождались. На этот раз Валерия попала под удар из-за новой афиши, в которой, как заметила депутат Яна Лантратова, использованы цвета, напоминающие украинский флаг. Иосиф был в бешенстве, когда узнал, по какой причине та выразила недовольство по отношению к Валерии.

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«Депутатам, видимо, заняться больше нечем. Это называется провокация. Даже если афиша была желто-синей, мы что под видом какого-то флага идем? Докапываются на ровном месте», — заявил продюсер, иронично добавив, что, наверное, скоро вообще нельзя будет использовать никакие цвета.

В Госдуме заинтересовались «украинской» афишей певицы Валерии

Из его слов также следует, что никакой политической подоплеки в афише нет и не подразумевалось. Похоже, Пригожин сам бы никогда не разглядел то, на что указала Лантратова и объяснил общественному деятель, что в искусстве фотографии часто происходит искажение цветов. Например, если говорить о печатном издании, то очень важно, какой именно краской будут пропечатывать конкретные оттенки. Стоит также следить за цветокоррекцией и многими другими параметрами, а не высказывать подозрения по поводу позиции певицы.