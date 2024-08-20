Лещенко отреагировал на слухи о тяжелой болезни

Известный певец Лев Лещенко в беседе с журналистами портала «СтарХит» рассказал, что действительно, у него есть определенные проблемы со здоровьем. Вместе с тем, он работает над рядом проектов, уходить на покой пока не собирается.

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Ранее в СМИ появились публикации о том, что артист в последнее время испытывает значительные проблемы со здоровьем (врачи выявили у него транстиретиновый амилоидоз), отказался от концертов в ряде регионов.

«Дозированно выступаю, потому что уже трудновато перемещаться. Пока есть возможность и интерес какой-то, я потихонечку буду работать. Но не буду ездить на Сахалин и Камчатку, мне уже тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни», — уточнил Лещенко.

Певец заметил, что несмотря ни на что, продолжает строить творческие планы. Так, в ближайшее время отправится в Сочи, чтобы выступить на «Новой волне».

Лещенко отметил, что ко дню рождения (1 февраля 2025 года звезде исполнится 83 года) намеревается закончить постановку по мотивам пьесы Тургенева «Первая любовь».