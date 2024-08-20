Наталья Штурм вспомнила, как увела мужчину из семьи

Певица Наталья Штурм рассказала в интервью с YouTube-каналом «PROжизнь», что бизнесмен Игорь Павлов был женат в начале их романа.

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По словам Штурм, она хотела выйти замуж за Павлова и не хотела «быть третьей» в отношениях, о чем ему и заявила. Тогда бизнесмен ответил, что любит свою дочь, несмотря на плохие отношения с супругой. Артистка призналась, что тогда ей были неинтересны эти «сентименты». В один из дней предприниматель пригласил ее в свою квартиру. Увидев роскошное жилье, певица предположила, что мужчина не уйдет от жены.

«Он меня нигде не отпускал, продолжал быть со мной, но наступает день X, когда они (жена и дочь) возвращаются из Турции. Они встречают его в аэропорту, и должен поступить так, как и должен был поступить. Собственно говоря, поэтому я за него вышла замуж», — поделилась певица.

Штурм заявила, что Павлов в этот день «поступил как мужчина, хотя и своеобразно». Он забрал у певицы все свои вещи, однако позвонил певице 0:01 на следующий день. Предприниматель ушел от жены. Как оказалось, бизнесмен отмечал свадьбу с супругой и решил ей не портить настроение в праздник.

«Он дождался, когда начался следующий день, и разрушил. До этого не хотел портить настроение. Красавец же. Я не обратила на это внимание. Это была моя победа. Я сказала: «Приезжай ко мне», — рассказала артистка.

Штурм отметила, что во время бракоразводного процесса Павлова ей пришлось разговаривать с его женой – обсуждать с ней алименты и условия развода.

«Он (Павлов) уезжает со мной. Живет со мной. Они как-то все это улаживают. Квартиру он поделил пополам, потому что он не тот человек, который оставляет кому-то», — отметила знаменитость.

Наталья Штурм официально развелась с Павловым в августе 2024 года.