Певица Власова рассказала о методах аферистов, которым она отдала сбережения

Певица Наталия Власова, лишившаяся почти миллиона рублей, рассказала, какими методами действовали аферисты, выманившие у артистки ее сбережения. Как Наталия сообщила на передаче НТВ "Место встречи", звонившие мошенники с первой же секунды убедили ее, что "банк заодно".

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Злоумышленники действовали по стандартной схеме: Власовой сообщили, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан и теперь от лица женщины "написана доверенность на некоего экстремиста". После чего певице была прислана та самая доверенность, которую она якобы написала на этого человека.

Причем артистке была предоставлена и ссылка на перечень лиц, признанных экстремистами, где получатель доверенности значился.

Далее Власову смогли убедить, что данная доверенность могла быть оформлена лишь в сговоре с сотрудниками ее банка. Более того - Наталии назвали имя реального человека, сотрудника банка, с которым она взаимодействовала в этой финансовой структуре.

При этом на вопрос соведущего передачи, почему певица не обратилась сразу же в полицию, а начала ходить по каким-то сайтам, Власова заметила, что была "в аффекте". Усугубленном тем, что с артисткой по видео связался человек, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств. В антураже кабинета.

А на очередной вопрос ведущего, разве не знала Власова обо всех многочисленных случаях такого рода мошенничеств и методах аферистов, певица ответила, что "не смотрит телевизор".

В итоге с момента первого звонка во второй половине дня и до полуночи, как говорит Власова, "мы это успели провернуть". То есть исполнительница перевела мошенникам свои деньги. Причем всё это время - многие часы - аферисты держали жертву "на телефоне". Под предлогом, что как только она положит трубку, "всё сразу сольётся" с ее счетов.

"Каждую минуту ты поминаешь, что всё это - абсолютный абсурд, что всё это очень странно, когда ты ночью ездишь, покупаешь какую-то карту, какой-то телефон, тебя в какой-то банкомат отправляют", - честно признала при этом исполнительница.

"У меня реальность включилась только тогда, когда они сказали мне, что сегодня под прикрытием ФСБ мне нужно продать мою машину, сначала одну, а потом вторую", - подытожила Власова.

И лишь только после этого она наконец-то позвонила "умным людям".

Сумма ущерба - 980 000 рублей.

Власовой 45 лет. Родилась в Ленинграде. Главный хит - "Я у твоих ног". В апреле прошлого года певица была экстренно госпитализирована с сердечным приступом, медикам пришлось вести ее в искусственную кому. Сообщалось, что молодая женщина перенесла операцию.