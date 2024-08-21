Нюша рассказала, карьеру в каком спорте могла бы сделать

Певица Нюша (Нюша Шурочкина) рассказала, в каком спорт могла бы сделать карьеру. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Нюши, она бы не смогла заняться синхронным плаванием — спортом, в котором преуспела ее сестра, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Мария Шурочкина.

«Когда моя сестра ушла в синхронное плавание, то есть там строго выбирали девушек по определенным данным, генетике, фигуре, поэтому я бы вот, наверное, не смогла бы. Я все-таки такая, наверное, пошла бы в легкую атлетику», — говорит Нюша.

Накануне Нюша опубликовала в соцсетях видео с празднования своего дня рождения. Артистка показала, как отметила 34-летие в Москве с самыми близкими людьми.