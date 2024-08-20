Шаляпин назвал главного фаворита Волочковой

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с порталом «Страсти», что главным фаворитом Анастасии Волочковой является балет.

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Шаляпин отметил, что Волочкова замужем за сценой. Он назвал артистку абсолютно счастливым и успешным человеком. По словам певца, балерину окружает огромное количество мужчин, которые «мечтают и бредят» о ней.

Шаляпин признался, что ничего не знает про нового ухажера Волочковой.

«У нас с ней очень теплые отношения, мы искренне друг к другу относимся, любим, ценим друг друга. Я самый надежный ее друг на века», — рассказал артист.

17 августа Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с мужчиной, который, предположительно, является ее новым избранником. На снимке знаменитость прислонила голову к плечу незнакомца. Лицо мужчины оказалось скрыто. В момент съемки пара находилась в машине.

В июне 2024 года Волочкова признавалась, что состоит в отношениях с временным партнером ради «плотских утех». Она не раскрывала личность мужчины. Балерина заявляла, что ей хорошо находиться рядом с партнером.