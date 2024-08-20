СМИ собрали «непотребства» Галкина*, Нетребко и Лазаревой**

Портал «Царьград» составил список «непотребств» комика Максима Галкина*, телеведущей Татьяны Лазаревой**, а также других знаменитостей, уехавших из России. По версии «Царьграда», эти поступки в России им не простят.

Портал, в частности, включил в свой список оперную певицу Анну Нетребко. «Царьград» обвинил ее в попытках «усидеть на двух, а то и на трех стульях». По версии издания, певица хотела сохранить и контракты с западными театрами, и «не угодить в список предателей» в России. К «непотребствам» Нетребко «Царьград» отнес откровенные фотографии, которые она недавно опубликовала в соцсетях.

Как утверждает «Царьград», Галкин* во время недавнего выступления «перешел на брань и выкрики» украинских националистов, споря с одним из зрителей. Россияне в соцсетях писали, что отец Галкина* - российский военный - не пережил бы такого «позора», отмечает портал.

Лазарева**, по версии «Царьграда», пытается привлечь к себе внимание, публикуя фотографии с «непотребными татуировками» в соцсетях. Во второй половине июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Против Лазаревой** возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили ее в розыск.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** признана иноагентом в России и внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов.