Выступавшая с Дианой Гурцкая москвичка покончила с собой

В Москве покончила с собой 22-летняя девушка, которая ранее выступала с певицей Дианой Гурцкая, сообщает «Московский комсомолец». Как указал источник, с детства она была инвалидом второй группы и страдала от психических расстройств.

По данным СМИ, погибшая успешно закончила школу и работала товароведом в крупной торговой сети. Она также принимала участие в творческих конкурсах и выступала на сцене с Дианой Гурцкая. Москвичка оставила родителям предсмертную записку.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что скончался мужчина, пытавшийся совершить суицид в московском МФЦ. По данным канала, он почти неделю провел в реанимации.

Также в Подмосковье 57-летний житель Балашихи покончил с собой после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson. Своей жене он написал, что ремонт ему навязали в одном из местных центров.

До этого на Красной площади пытался совершить суицид президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. Выяснилось, что 74-летнего мужчину в прошлом году обвинили в срыве гособоронзаказа. В результате проверки ФСБ не подтвердила обвинения против Арсеньева. Он подал иск о защите чести и достоинства, но заявление отклонили.