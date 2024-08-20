Утяшева стала жертвой мошенников

Telegram-канал SHOT сообщил, что помощницу и визажистку телеведущей Лейсан Утяшевой обманули мошенники, выдававшие себя за представителей ГУМ. По данным SHOT, пострадавшим продали поддельную люксовую косметику.

По информации канала, в одном из мессенджеров помощнице Утяшевой написала женщина, которая представилась «гендиректором ЦУМ». Она заявила, что магазин проводит распродажу люксовой косметики со скидками в 70 процентов из-за поврежденных упаковок.

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Как утверждает SHOT, помощница Утяшевой рассказала об этом телеведущей и ее визажистке. Визажистка затем поделилась информацией со своим знакомым блогером.

В итоге помощница Утяшевой и визажистка телеведущей заказали более десяти флаконов духов Chanel и Tom Ford, кремы Sisley, сыворотки Clarins и Estee Lauder и другие товары на общую сумму более чем в сто тысяч рублей. Блогер заплатил мошенникам за кушоны, бальзамы LAMER и палетки Tom Ford 26 тысяч рублей.

Когда все эти товары доставили, заказчики увидели «дурнопахнущие» подделки вместо оригиналов, отмечает SHOT. По данным канала, женщина, выдававшая себя за «гендиректора ЦУМ», обещала вернуть деньги, но затем перестала выходить на связь. Все пострадавшие обратились в полицию.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что стала жертвой украинских мошенников. СМИ писали, что квартира Долиной была продана за 112 миллионов рублей и вырученные деньги ушли мошенникам, которые звонили певице и представлялись «сотрудниками спецслужб». Певица заявила, что против мошенников уже возбудили уголовное дело, по которому ее признали потерпевшей.