Утяшева стала жертвой мошенников

Телеведущая Ляйсан Утяшева и ее помощники закупились косметикой и парфюмерией у мошенников на 127 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 15 августа менеджеру телеведущей Екатерине поступило сообщение в WhatsApp от якобы гендиректора торгового центра «ЦУМ». Мошенница рассказала, что сейчас в ТЦ проходит ликвидация люксовой косметики, поэтому продукцию известных брендов можно купить со скидкой 70%.

Екатерина, в свою очередь, рассказала об этой новости Утяшевой, и телеведущая заинтересовалась. Также на якобы распродажу откликнулась личная визажистка Утяшевой вместе со своим другом-блогером.

Помощницы Утяшевой купили у мошенников свыше 10 флаконов духов Chanel и Tom Ford, сыворотки Clarins и Estee Lauder и прочее. Всего они потратили 101 тыс. рублей, а друг-блогер отдал злоумышленникам еще 26 тыс. рублей. После получения денежных средств мошенники перестали выходить на связь.

Сейчас Ляйсан Утяшева и другие пострадавшие обратились в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.