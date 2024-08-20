Cream Soda, Второй Ка и секретный гость от Звука выступят на «ФЕСТИКЕ»

24 и 25 августа в пространстве «Суперметалл» в Москве пройдет «ФЕСТИК» от «Диско-клуба» и лейбла SYSTEM 108. В лайнапе заявлены Cream Soda, DJ Stonik1917, Кассета, Lovanda, Бизае, BLIZKEY, Второй Ка, Biicla, Kito Jempere Orchestra, Mashkov, Qarti и другие. Также ожидается появление на сцене секретного гостя от HiFi-стриминга Звук.

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Лето близится к завершению, но музыкальные фестивали все еще не отпускают. В эти выходные на сцене «Суперметалла» артисты и слушатели соберутся, чтобы зарядиться ритмами «ФЕСТИКА».

Кроме любимых артистов, таких как Cream Soda, Mirèle и других, в воскресенье на сцене появится секретный исполнитель от Звука. Также HiFi-стриминг подготовил несколько подарков для участников фестиваля: креативную фотобудку и футболки, созданные совместно с «Диско-клубом». Проникнуться духом фестиваля поможет специальный плейлист от «Диско-клуба», который уже доступен в Звуке.

Не так давно фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Санкт-Петербурге, объявил полный лайнап музыкантов.