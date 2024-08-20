Лев Лещенко отказался от концертов на Дальнем Востоке из-за проблем со здоровьем

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что продолжает свою концертную деятельность, но дозированно, поскольку ему уже тяжело ездить на дальние расстояния. Его слова передает Telegram-канал Mash.

«Пока есть возможность и интерес какой-то, я по-тихонечку буду работать. Я не буду ездить на Сахалин и Камчатку, уже тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни», — признался артист.

Также Лещенко поделился, что сейчас готовит постановку «Первая любовь» по мотивам одноименной повести Тургенева. Она приурочена к его 83-летию, которое состоится 1 февраля.

Накануне сообщалось, что государство бесплатно предоставило Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей. Это случилось после того, как исполнителю диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, Лещенко проходит второй курс терапии.

Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.

За свою карьеру он удостоился званий — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Южная Осетия, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, народный артист Республики Северная Осетия, народный артист Республики Башкортостан.