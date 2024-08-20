В сети считают, что Джастин и Хейли Бибер тайно стали родителями

Поклонники Джастина Бибера считают, что певец и его жена Хейли тайно стали родителями. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

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Слухи о том, что Хейли Бибер родила первенца, возникли после того, как модель увидели за пределами ее особняка. По информации журналистов, 17 августа звезда отправилась вместе со своим телохранителем за смузи, но не стала выходить из автомобиля. В тот же время Джастин Бибер, который чаще всего появляется на публике со своей женой, был замечен в одиночестве в отеле Peninsula в Беверли-Хиллз. Журналисты предполагают, что Хейли Бибер могла родить 9 августа.

В мае модель объявила о первой беременности. Хейли Бибер устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор и черные солнцезащитные очки. Бизнесвумен также выложила видео, в котором Джастин Бибер целовал ее в губы и обнимал за талию. Позже инсайдер раскрыл подробности беременности модели.

Недавно Хейли Бибер призналась в интервью журналу W Magazine, что отдалилась от своих родственников. Модель заявила, что теперь она занимается построением семьи с мужем Джастином Бибером, а не сосредотачивается на прошлом. При этом знаменитость отметила, что когда она вспоминает свое детство, у нее возникают «очень теплые и хорошие воспоминания».