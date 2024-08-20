Осудивший СВО Лагутенко готов выступить перед россиянами

Осудивший СВО Илья Лагутенко готов выступать и перед россиянами, и перед украинцами за 7 млн рублей. "Мумий тролль" соглашается на корпоративы перед русскоязычной публикой только в США, где он сейчас гастролирует, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, хиты типа "Владивосток-2000", "Медведица", "Невеста" и т.д. Лагутенко и ко готовы спеть за 80 тысяч долларов ( около 7 млн рублей). Деньги за выступление рокеры просят переводить на счёт американской компании.

В Россию "Мумий троль" приезжать пока не планирует из-за слишком плотного графика гастролей в Америке. Поэтому корпоративы готовы брать только в перерывах между туром .