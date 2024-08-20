Westside Gunn анонсировал новый проект перед выходом альбома
Рэпер Westside Gunn рассказал, что выпустит новый материал до релиза своего предстоящего лонгплея Flygod Is An Awesome God III (Trilogy).
В своих соцсетях артист поделился видео из студии в Париже, в котором заявил, что записал альбом за один день во время сведения и мастеринга Flygod Is An Awesome God III.
«Я хочу выпустить его как можно скорее», — признался Westside Gunn.
В ролике также можно услышать фрагмент нового трека.
Третью часть своей серии, начатой в 2019 году, исполнитель анонсировал в июле. Дата релиза пока неизвестна.
Go.zvuk.com: главные новости
В возрасте 79 лет скончался легендарный актер дубляжа Борис Быстров