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Westside Gunn анонсировал новый проект перед выходом альбома

Рэпер Westside Gunn рассказал, что выпустит новый материал до релиза своего предстоящего лонгплея Flygod Is An Awesome God III (Trilogy).

Westside Gunn анонсировал новый проект перед выходом альбома
© Звук

В своих соцсетях артист поделился видео из студии в Париже, в котором заявил, что записал альбом за один день во время сведения и мастеринга Flygod Is An Awesome God III.

«Я хочу выпустить его как можно скорее», — признался Westside Gunn.

В ролике также можно услышать фрагмент нового трека.

Третью часть своей серии, начатой в 2019 году, исполнитель анонсировал в июле. Дата релиза пока неизвестна.

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