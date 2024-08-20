Дочь Брэда Питта официально отказалась от отца

Девушка отказалась от его фамилии.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии отца. 18-летняя Шайло получилась разрешение суда, позволяющее ей убрать из полного имени часть «Питт». Фамилию Джоли она при этом сохранит.

Слушания по делу девушки не было, суд просто удовлетворил ее ходатайство, передает портал TMZ. Решение о смене имени Шайло Нувель Джоли-Питт приняла сразу после совершеннолетия.

Она потребовала исключить фамилию отца уже на третий день после дня рождения. Юридический шаг наследницы многое говорит о взаимоотношениях в семье.

Да и Шайло — не единственная, кто решил отказаться от фамилии отца. Ее сестры Захара Марли и Вивьен Джоли-Питт также не используют последнюю часть своего имени, но неофициально. Причина — громкий скандал, разразившийся в некогда дружной звездной семье. Недавно адвокаты Джоли выдвинули новое обвинение против бывшего мужа. На этот раз Брэда обвиняют в домашнем насилии против Анджелины. По словам источников, Питт поднимал руку на домочадцев и до скандального случая в частном самолете, послужившего причиной развода.