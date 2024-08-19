Лидера Little Big Прусикина* оштрафовали на тысячи рублей

Основателя и лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (*внесен Минюстом в список иноагентов) оштрафовали за публикацию материала в интернете без указания своего иноагентского статуса и не представленные в Минюст России сведения о своей деятельности, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Сосновоборского городского суда в Ленинградской области Татьяна Боровских. По ее словам, музыканту придется выплатить 60 тысяч рублей.

Боровских пояснила, что Прусикин был привлечен к ответственности за нарушение деятельности иностранного агента. Кроме того, он распространил материал на видеохостинге YouTube, не указав, что он произведен и распространен иностранным агентом либо касается деятельности такового.

В день начала СВО в соцсетях группы появилась пацифистская картинка. Уже 2 марта Прусикин вместе с Софьей Таюрской переехали в Лос-Анджелес. Вскоре на YouTube был опубликован клип Generation Cancellation, ставший главным антивоенным высказыванием Little Big.

Впоследствии Прусикин дал несколько интервью, в которых озвучивал критические высказывания в адрес России. Кроме того, он подчеркивал, что всегда придерживался оппозиционных взглядов.

В одном из интервью Прусикин рассказал, что коллектив перебрался в Лос-Анджелес, поскольку всегда хотел укрепиться на мировой арене шоу-бизнеса, а не только в Европе, США или России. По мнению музыканта, такое возможно лишь благодаря работе в Америке.