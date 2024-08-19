Музыкант культовой группы Ulver Туре Илвисакер умер в свой 54-й день рождения

Туре Илвисакер, музыкант одной из наиболее почитаемых норвежских групп Ulver, ушел из жизни 16 августа - в свой 54-й день рождения.

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Об этом его коллеги по коллективу сообщили в своих аккаунтах в соцсети. Туре работал в команде почти три десятка лет.

Подробности трагедии не сообщаются. Группа на некоторое время воздержится от выступлений.

Туре - клавишник, продюсер, композитор, звукорежиссер. Артист присоединился к "Волкам" в 1997-м и значительно повлиял на новое звучание группы. Первая их совместная пластинка вышла на следующий год. Кроме того Туре писал музыку для кино и театра.

Среди других проектов, с которыми так или иначе сотрудничал исполнитель, - Mindless Self Indulgence, Sunn O))), Arcturus, Peccatum, Fleurety, Mayhem, Hagalaz' Runedance, десятки других.