Сьюки Уотерхаус исполнила свою мечту, выступив на разогреве у Тейлор Свифт

Певица и автор песен Сьюки Уотерхаус открыла концерт Тейлор Свифт, который проходил в рамках ее тура в Лондоне. Уотерхаус выложила снимки в соцсетях и поблагодарила своего кумира за возможность выступить на сцене стадиона Уэмбли.

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Сьюки Уотерхаус поделилась своими впечатлениями с фанатами.

В последний раз, когда я была в Уэмбли, я танцевала до упаду на Reputation Tour! Никогда бы не подумала, что в следующий раз, когда я буду здесь, я буду выступать на разогреве у моего любимого артиста в окружении моих друзей и семьи. Сьюки Уотерхаус певица

Также певица, для которой это выступление было мечтой, как она рассказала изданию NME, добавила: «Моя нервная система уже никогда не будет прежней после вчерашнего вечера».

В июне Сьюки анонсировала новый альбом Memoir of a Sparklemuffin, который выйдет 13 сентября.