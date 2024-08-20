Азиза заинтриговала поклонников переменами в личной жизни: «Я любима»

Певица Азиза гастролирует по Черноморскому побережью. У артистки плотный график: на курортах она уже успела дать несколько концертов. Однако поразила всех звезда не только своим талантом, но и переменами в личной жизни.

Свободное время исполнительница хита «Все или ничего» предпочитает проводить на пляже.

«Приезжаю на родные курорты с большим удовольствием. И я очень рада, что в последнее время наши черноморские города и поселки очень сильно изменились в лучшую сторону. Я в этот раз проехала фактически все побережье: везде прекрасные дороги, шикарные гостиницы, сервис на уровне, вкусная и разнообразная еда. У нас теперь ничуть не хуже, чем за границей», — рассказала Азиза в беседе с «МК».

Сейчас звезда отдыхает после концертов в Сочи. И именно на местном пляже она появилась с интересным аксессуаром, взбудоражившим поклонников, — обручальным кольцом.

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Его Азиза не носила давно. Три года назад певица впервые в жизни вышла замуж. Избранником ее стал итальянец русского происхождения Алессандро Лортэ. Идиллия пары, впрочем, продлилась недолго. Уже в 2022 году Алессандро уехал в Италию, а певица осталась в России. С тех пор обручальное кольцо она не надевала.