Кравц представил новый альбом

В прошлом году Кравц и Гио Пика наделали хитов в двух совместных альбомах. В 2024-м Кравц выпустил сольную работу «Сочи Сочи». С названием музыкант не прогадал, это очень летний релиз как раз под конец сезона.

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Подобный трюк артист проделывал в прошлом году, когда представил EP «Мантры лета». Новый альбом вполне можно назвать сиквелом прошлой записи. Отметим, что «Сочи Сочи» претендует на лавры одной из лучших отечественных поп-записей этого года.

Особняком здесь стоит потенциальный хит «Шамбала», фанк-поп с вайбами Леонида Агутина и настроением курортного романа. «Сочи Сочи» в целом альбом-впечатление для тех, кто не попал на отдых в южные места или наоборот хочет освежить впечатления с отпуска. Поэтому тут есть как танцпольные приколы, так и композиции для мечтательных дум за рулем.

Отметим, что это самый… осознанный, наверное, релиз Кравца. Будто бы герой окончательно повзрослел, набрался мудрости, однако еще не может оставить старые привычки. В неискренности упрекнуть «Сочи Сочи» трудно, но и любить всех этих персонажей никто не заставляет. В любом случае, пластинка точно занимает достойное место в дискографии Кравца.

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