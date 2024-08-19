Певица Ольга Бузова беременна. Об этом звезда заявила в кулуарах модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала певица телеведущей «Четвертого канала».

Она также отметила, что надеется на двойню.

Перед этим Бузова успела попозировать на выставочных автомобилях и признаться в теплых чувствах к Свердловской области. Она заявила, что обожает Средний Урал.

Певица Ольга Бузова выложила видео в лифе бикини на яхте

Помимо нее на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.