Барабанщик группы Anthrax рассказал, что группа записала около 14 новых песен

Ударник американского метал-коллектива Anthrax Чарли Бенанте заявил, что артисты записали 13-14 треков для своего предстоящего 12-го полноформатника.

По словам музыканта, среди нового материала есть эпическая по духу композиция, напоминающая In The End из лонгплея Worship Music (2011) и Blood Eagle Wings из For All Kings (2016). «Она вращается вокруг путешествия, которое мы прошли в группе», — уточнил Бенанте в интервью Metal Hammer.

Кроме того, Чарли рассказал, что у Anthrax есть три песни, не похожие на то, что они делали раньше. Одну из них, The Edge Of Perfection, исполнитель написал еще до пандемии.

Гитарист Скотт Иэн добавил, что ни один из треков пока не закончен полностью. Для девяти из них готов вокал, а для еще четырех нужно написать тексты.

Фронтмен команды Джоуи Беладонна сообщил, что приступил к записи вокала для грядущего альбома команды еще в ноябре 2023-го.