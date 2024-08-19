Журналист Отар Кушанашвили жестко прошелся по случаю с певицей Ларисой Долиной, которой лишили квартиры в Москве, в ходе нового выпуска своего шоу «Каково». Он назвал артистку «идиотом», а заодно попросил перевести ему оставшиеся у нее деньги на лечение.

Человеку не пришло в голову [мошенничество]? Как они общались? «Здравствуй! Переведи еще 10 миллионов. Еще переведи». И вот [Долина] в черных очках говорит, что ее обманули. А что с тобой еще делать? <...> Народная артистка! Мы ее любим, боготворим, но как [такое могло произойти]? Идиот человек! — заявил Кушанашвили.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал кадры пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной за 130 млн рублей, на которую покусились мошенники. Певица выставила свою квартиру на продажу в мае: покупатели, которые оказались мошенниками, убеждали певицу, что сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в ее имуществе, поэтому все деньги она перечислила на «безопасный счет».

Отдавшая 200 млн мошенникам Долина рассказала о своем состоянии

Позднее Долина подтвердила, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры, следователи возбудили уголовное дело, на квартиру наложен арест. Telegram-канал SHOT выяснил, что квартиру Долиной приобрела 34-летняя мать-одиночка, которая сама могла стать жертвой аферистов.