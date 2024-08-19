Оливия Родриго раскрыла свою любимую песню этого лета
Поп-исполнительница призналась, что композиция стоит у нее на повторе.
Guess вошла в делюкс-издание свежего альбома Charli XCX «BRAT», ставшего одним из главных трендов лета 2024-го.
В интервью Complex Родриго также уточнила, что перед выходом на сцену, чтобы взбодриться, делает кардио-упражнения, слушает рэпера Soulja Boy и песню Ники Минаж FTCU (2023).
Ранее Оливия назвала Гвен Стефани «ярким примером настоящей артистки».
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