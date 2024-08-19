Малахов не явился в суд по делу экс-губернатора Юревича

Телеведущий Андрей Малахов 19 августа не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сообщил URA.RU адвокат, представляющий интересы Юревича, Игорь Трунов, к шоумену у них есть много вопросов.

«Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — сообщил URA.RU Трунов.

По словам адвоката, сейчас они собираются уточнять число истцов. Как считают юристы, в шоу Малахова была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи.