Актер Ченнинг Татум поцеловал Зои Кравиц на концерте Тейлор Свифт

Известная американская актриса, модель и певица Зои Кравиц сняла свой первый фильм в качестве режиссёра, написав и сценарий к нему. У картины было рабочее название «Остров кисок» (Pussy Island), но в прокат фильм выходит с названием «Подай знак» (Blink Twice – буквально переводится «Моргни дважды»).

Выход триллера «Подай знак» в прокат запланирован на 23 августа. А пока идут светские предпоказы. Так, в Лос-Анджелесе премьера состоялась 8 августа. В Лондоне – 18 августа.

Зои Кравиц прилетела в Британию на премьеру своей картины вместе с возлюбленным и исполнителем одной из ключевых ролей Ченнингом Татумом.

Мероприятие прошло в кинотеатре IET London, собрав всю творческую команду фильма. На красной дорожке Зои Кравиц и Ченнинг Татум появились вместе, совершенно не скрывая своих чувств друг к другу.

На Зои были чёрные кружевные майка и узкая до колен юбка от Saint Laurent. Ченнинг тоже был в чёрном. Брючный костюм дополняла белая футболка.

О том, что звёздная пара решила связаться себя узами брака, стало известно в октябре прошлого года. Но вот Ленни Кравиц, известный певец, недоволен скорой свадьбой дочери Зои с Ченнингом.