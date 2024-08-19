Алена Апина откровенно рассказала о двух неудачных браках

Певица Алена Апина откровенно рассказала о своих неудачных браках и посетовала, что не получила никакого подарка от второго мужа на 25-летие совместной жизни.

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«В качестве подарка я получила.. па-бам! – ни-че-го! Ни цветочка, ни платочка, ни спасибо. Это не про материальное, это – про отношения», - разоткровенничалась 59-летняя звезда в своем блоге.

При этом Алена отметила, что от первого брака, который продлился всего год, ей досталась звучная фамилия Апина, а от второго – дочь.

«Так что, все хорошо», - заключила певица.

Она также сообщила о судьбе бывших мужей, уточнив, что первый избранник ушел в монастырь и сейчас служит священником, а второй женился и счастлив в новой семье.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что Алена Апина неожиданно поддержала провокационный пост Аллы Пугачевой о ЧП в киевской больнице. Он заверил что если Апина подлизывается к Примадонне, значит ей что-то нужно.