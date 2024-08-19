Клава Кока застряла на горящем острове и не может улететь

Певица Клава Кока застряла на острове Мадейра из-за пожара. Как сообщает «КП», исполнительница находилась там в отпуске.

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По словам Коки, сперва она не могла попасть на остров. Первый рейс, на который она купила билет, отменили, а на втором оказалось сверхбронирование и певицу снова не смогли посадить на самолет.

«Потом мы все-таки вылетели из Лиссабона, но самолет не смог приземлиться из-за ветра и мы улетели обратно. Мы решили не сдаваться и вот мы здесь. Начинается пожар. Мы застряли на острове, не летают самолеты», — написала она.

Напомним, что в июле певец Филипп Киркоров застрял в каньоне в Краснодарском крае из-за непогоды, когда участвовал в съемках фильма «Братья». Как рассказывал исполнитель, внезапно начался проливной дождь, а уровень воды за считанные минуты вырос до 10 метров, а съемочную локацию смыло. К счастью, никто не пострадал.