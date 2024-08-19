ФНС ликвидирует бизнес Юрия Гальцева

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует ресторан заслуженного артиста РФ Юрия Гальцева. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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По данным источника, проблемы с заведением начались у актера еще в 2023 году, когда на него подали иск на 1,6 млн рублей из-за несвоевременной оплаты аренды — у Гальцева возник долг в размере 1 млн 260 тысяч рублей. Суд обязал комика выплатить его, а еще пени в 250 тысяч 908 рублей и судебные расходы — 29 тысяч 364 рублей.

При этом у арт-кафе также возникли проблемы с ФНС — у заведения отсутствует задолженность перед органом нет, однако есть проблемы с достоверностью юридического адреса. По этой причине регистрирующий орган решил исключить юрлицо из ЕГРЮЛ.

Ранее мы писали, что Юрий Гальцев задолжал налоговой более 850 тысяч рублей.

Позднее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Гальцев получал за выступление 1 млн рублей.