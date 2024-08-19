Дома и квартиры Пугачевой в России: куда певица может вернуться

Портал «Царьград» рассказал, что у семьи Аллы Пугачевой осталось много элитного жилья в России, в которое певица могла бы вернуться. Портал отметил, что речь, в частности, идет о замке в подмосковной деревне Грязь.

Портал отмечает, что после отъезда Пугачевой из РФ появлялись новости о планах ее семьи продать шестиэтажный замок с помещениями общей площадью почти в три тысячи квадратных метров. Однако пока этого не произошло, подчеркивает портал.

«Царьград» пишет, что на содержание замка уходит несколько сотен тысяч рублей каждый месяц. Кроме того, с ним якобы могут возникнуть кадастровые проблемы, так как территория, на которой расположен замок, состоит из нескольких купленных отдельно участков.

По данным «Царьграда», также у Пугачевой есть квартира в центре Москвы площадью около 300 «квадратов», а дача в подмосковной деревне Бережки была подарена певицей внуку Никите Преснякову. Портал пишет, что Пресняков планировал продать дачу, но пока недвижимость остается в собственности семьи Пугачевой.

Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму Пугачеву - из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го певица заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.