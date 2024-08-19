Государство купило Льву Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей

82-летний Лев Лещенко получил от государства дорогостоящее лекарство. Его цена составляет 1,8 млн рублей, передает Mash.

Как отмечает Telegram-канал, у артиста наблюдается редкое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ. У Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это прогрессирующее заболевание, возникающее из-за накопления деформированного амилоида, образующегося из белка транстиретина (TTR). Заболевание приводит, в частности, к проблемам с сердцем. Лещенко выдали редкий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

Ранее Лещенко признался, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. При этом, по его словам, это «пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое». Артист заявил, что достаточно много работает, поэтому никогда не педалирует тему своей пенсии.

До этого Лещенко раскрыл свои источники дохода. Среди них — лесной бизнес в Кольчугино. Его учредили еще 20 лет назад. При этом в самом начале вложения в компанию были больше, чем получаемая прибыль: в первые годы налаживалось производство. Лещенко является народным артистом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».