Пригожин ответил на слова Родниной о жизни в Москве

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не хочет давать оценку словам трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутату Госдумы Ирины Родниной. Он отметил, что спортсменка привыкла жить в центре Москвы, поэтому считает, что все остальное находится далеко.

Я точно не хочу давать оценку Ирине Родниной, я ее очень люблю и уважаю, она выдающаяся спортсменка. У нее есть свое мнение по этому поводу, она имеет право на него. Я понимаю, что она могла иметь ввиду, она привыкла жить в центре, это понятно, все остальное — это далеко, — пояснил Пригожин.

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Продюсер уточнил, что ее мысль можно понять. Но не у всех есть возможность жить в центре, подчеркнул Пригожин. Он добавил, что во всех уголках мира живут хорошие люди.

По моему мнению, безусловно, наличие тебя в центре — это всегда хорошо, но не у всех есть такая возможность. Поэтому, надо относиться к этому всему абсолютно с пониманием. То, что Роднина имела ввиду — ее право, ее личное мнение. А вообще, я был во всех уголках земного шара, знаю всю страну, везде живут хорошие люди, — заключил продюсер.

Роднина ранее высказалась о жизни в Москве. По ее словам, она не понимает, зачем, живя в столице, выбирать дом на окраине. Спортсменка добавила, что в российской столице много возможностей, «и плохих, и хороших», и задача государства — выравнивать их.