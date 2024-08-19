Вдова Дэвида Боуи поделилась его ранее не известной картиной

Сомалийская модель Иман, вдова британского музыканта Дэвида Боуи, в своих социальных сетях опубликовала фото редкой картины авторства артиста.

© Звук

Абстрактное полотно с подписью Боуи состоит из ярких мазков желтого и синего. Исполнитель создал его 2014 году. Ранее произведение можно было увидеть только в виде размытого фона в серии портретов Боуи от фотографа Джимми Кинга.

Дэвид увлекся живописью в середине 70-х. Его первая выставка New Afro/Pagan and Work: 1975—1995 состоялась в Лондоне в 1995-м.

Ранее пиар-менеджер звезды рассказал, как Боуи скрывался на публике.