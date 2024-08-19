Анна Седокова снялась в откровенной позе в бикини

Певица Анна Седокова снялась в провокационной позе в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Анна Седокова загорала на пляже в телесном бикини и черной кепке в Майами. Певица лежала без косметики и с распущенными волосами.

На прошлой неделе артистка выложила видео, где рассказала, что прилетела в Майами, чтобы начать бракоразводный процесс с баскетболистом Янисом Тиммой. Однако, по словам певицы, «что-то пошло не так». Анна Седокова показала, как катается с мужем на машине и держится за руки.

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Певица и спортсмен поженились в 2020 году. Общих детей у пары нет. Анна Седокова воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Седокова отмечала, что у нее с возлюбленным непростые отношения, которые они часто выясняют публично. Супруги периодически провоцировали слухи о расставании, но до развода дело не доходило. В мае артистка показала сюрприз от мужа.

Ранее 41-летняя Анна Седокова едва не оголила грудь на пляже.