Алена Апина рассказала, как похудела на 14 кг

Певица Алена Апина призналась, что похудела на 14 килограммов. 59-летняя исполнительница хита «Электричка» не пользовалась модными препаратами для уменьшения веса, а просто отказывала себе в еде и много репетировала. Об этом она сообщила в соцсетях.

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Артистка снялась в обтягивающем платье и продемонстрировала стройную фигуру. Она рассказала, что избавилась от 14 килограммов и раскрыла секрет.

«Здоровый сон, минус алкоголь (совсем), злой тренер и лютый хореограф», – поделилась Алена.

По словам певицы, дополнительная нагрузка связана с репетициями перед запланированными осенними концертами в Санкт-Петербурге и Кремле.

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