Продюсер признался, что в свое время разлучил Бузову и Третьякова

Алексей Михайловский, продюсер «Дома-2» рассказал в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что приложил руку к расставанию Ольги Бузовой и Романа Третьякова.

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Алексей объяснил, что Бузова была самой популярной участницей шоу. А Третьяков выступал не только как ее возлюбленный. Он использовал свое влияние на Ольгу, чтобы выставлять свои условия дальнейшего сотрудничества, - пишет gazeta.ru.

«Стало понятно, если мы сейчас с Ромой что-нибудь не сделаем, не разрушим этот союз, то просто потеряем главную звезду. Этого никто не хотел. Не забывайте, это ведь бизнес», — рассказал Алексей.

По словам Михайловского, Третьяков не любил Бузову, а использовал ее как «звезду для своего будущего». Продюсер подтвердил, что попросил Третьякова уйти из «Дома-2».

В последнее время Ольга Бузова активно дает понять, что ее сердце не свободно. Так, она просила фанатов выбрать ей красивую дату свадьбы, хвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце и даже благодарила со сцены свою «будущую любимую свекровь».