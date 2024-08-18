Алена Делона могут похоронить рядом с его собаками

Французского актера Алена Делона могут похоронить в его поместье Души в Луаре рядом с могилами его собак, пишет BFMTV. Отмечается, что об этом артист сам просил при жизни. Как выяснили журналисты, еще при жизни Делон обратился к местным властям за соответствующим разрешением.

Я знаю, что он хочет, чтобы его похоронили здесь. Он говорил об этом предыдущему мэру и уведомил префектуру, — подчеркнул субпрефект Луаре Кристоф Юро.

18 августа стало известно, что Ален Делон ушел из жизни, ему было 88 лет. В последние годы актер редко появлялся на публике. Он несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. До этого утверждалось, что ему диагностировали рак крови. Актер даже размышлял об эвтаназии. В январе 2024-го его поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав «из-за нарушений психического здоровья».

Как рассказали дети Делона, легендарный французский актер скончался мирно в своем доме. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

В свою очередь журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что Ален Делон был очень сложным человеком и долго искал свой путь в жизни. По его словам, актер был очень одиноким, несмотря на популярность и успех у женщин. Самыми близкими друзьями актера были его собаки, добавил он.