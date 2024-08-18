Стало известно, какой суд будет рассматривать иск Родиона Газманова

Родион Газманов подал в суд на интернет-издание, которое сделало о нем материал с заголовком, оскорбившем и Родиона и его звездного отца.

Иск был подан в Останкинский суд Москвы, но там приняли решение о переносе дела в суд города Гатчины Ленинградской области, поскольку там находится юридический адрес ответчика.

Однако это решение не устроило обе стороны и были поданы жалобы в вышестоящую инстанцию. И Московский городской суд постановил, что дело будет рассматриваться в столице.

Иск Газманова-младшего возвращен в Останкинский суд. Как информирует «Московский Комсомолец», дата первого заседания пока не определена.

На днях Родион Газманов посетил Единый пункт отбора на военную службу на ул. Яблочкова в Москве, где выступил перед будущими контрактниками.