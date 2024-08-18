Лолиту осудили за экстравагантный наряд

Лолита Милявская выступила в ресторане Shore House в Москве. 60-летняя певица вышла на сцену в экстравагантном наряде - облегающем комбинезоне, украшенном стразами.

Как пишет издание vokrug.tv, фолловеры сочли, что немолодой исполнительнице столь обтягивающие наряды уже не по возрасту. Лолите напомнили о том, что еще совсем недавно она была в опале на телевидении и лишилась концертов из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Тогда Милявская жаловалась, что на фоне отмены вынуждена заниматься ремонтом дома и выращивать комнатные растения.

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На днях журналисты издания БЛОКНОТ поинтересовались у певицы, чувствует ли она сейчас последствия «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Лолита с присущим ей чувством юмора ответила, что невероятно благодарна за санкции, которые были применены.

Оказывается, у звезды давно не было отпуска более двух недель, а тут она смогла отдохнуть пять месяцев. Звезда занялась здоровьем, решением финансовых проблем, общением с семьей и за это время ей удалось действительно отдохнуть и восстановить связки.

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