Чекалина попросила хейтеров не травить ее бывшего мужа

Валерия Чекалина ( известная как Лерчек) попросила подписчиков не комментировать новости о том, что у ее бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина, новая любовь. Валерия объяснила, что она уже отпустила эту ситуацию и не испытывает к Артему никаких негативных чувств. Напротив, она благодарна ему за общих детей и желает всяческого счастья, сообщает Gazeta.ru

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим», — сказала блогер.

На днях и Артема, и Лерчек заметили вместе с новыми избранниками. Парень полетел на свадьбу друга, и приехал на мероприятие не один, а вместе с девушкой. В сети появились фотографии, на которых они страстно целуются. Люди выяснили, что 24-летнюю пассию Артема зовут Надежда Сенацкая.

Поклонники начали осуждать парня, что он так быстро позабыл жену, и теперь она наверняка страдает. Но, как выяснилось, и Лерчек нашла себе нового ухажера. Девушку заметили в объятиях рэпера Натана.