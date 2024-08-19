Юрий Антонов признался, что хочет спеть с группой Eagles

Культовый советский музыкант Юрий Антонов ответил на вопрос, с кем из современных артистов ему хотелось бы поработать. Артист отметил, что его выбор не пал бы на представителей советской эстрады или молодых исполнителей.

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По словам Антонова, ему бы очень хотелось выступить именно с гитарным ансамблем. В пример он привел The Eagles — культовый рок-коллектив, известный хитом Hotel California.

В беседе с изданием «Абзац» Антонов также подчеркнул, что сейчас почти не слушает новую музыку. Знакомству же с новыми исполнителями он предпочитает чтение новостей.

Ранее этим летом Лев Лещенко пожаловался, что Дуа Липа не предлагает ему сотрудничество.