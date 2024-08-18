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Басист Avenged Sevenfold заявил, что его удивило шоу Gojira на Олимпийских играх

Джонни Крайст, известный как басист американской метал-группы Avenged Sevenfold, поделился своими эмоциями от выступления Gojira на церемонии открытия Олимпийских игр. Музыкант рассказал, что всегда смотрит соревнования вместе со своей супругой.

Басист Avenged Sevenfold заявил, что его удивило шоу Gojira на Олимпийских играх
© Звук

Однако в этот раз он оказался в другой комнате, поэтому не сразу понял, что происходит. Услышав метал, Джонни очень удивился и только потом узнал на экране своих коллег по жанру — французский метал-коллектив Gojira. Крайст подчеркнул, что был «очень за них счастлив», но в то же время позавидовал, что такая возможность досталась именно им, а не Avenged Sevenfold. Как передает Metal Injection, Крайст едва не принял решение переехать во Францию.

По словам музыканта, шоу Gojira очень органично вписалось в концепцию церемонии. Напомним, что вместе с металистами на открытии выступили Селин Дион и Леди Гага.

На церемонии закрытия Олимпийских игр выступили Билли Айлиш, Phoenix, Red Hot Chili Peppers и другие артисты.

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