Басист Avenged Sevenfold заявил, что его удивило шоу Gojira на Олимпийских играх

Джонни Крайст, известный как басист американской метал-группы Avenged Sevenfold, поделился своими эмоциями от выступления Gojira на церемонии открытия Олимпийских игр. Музыкант рассказал, что всегда смотрит соревнования вместе со своей супругой.

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Однако в этот раз он оказался в другой комнате, поэтому не сразу понял, что происходит. Услышав метал, Джонни очень удивился и только потом узнал на экране своих коллег по жанру — французский метал-коллектив Gojira. Крайст подчеркнул, что был «очень за них счастлив», но в то же время позавидовал, что такая возможность досталась именно им, а не Avenged Sevenfold. Как передает Metal Injection, Крайст едва не принял решение переехать во Францию.

По словам музыканта, шоу Gojira очень органично вписалось в концепцию церемонии. Напомним, что вместе с металистами на открытии выступили Селин Дион и Леди Гага.

На церемонии закрытия Олимпийских игр выступили Билли Айлиш, Phoenix, Red Hot Chili Peppers и другие артисты.