Семенович рассказала, что несет домой из отелей

Анна Семенович в микроблоге призналась, что забирает домой из отелей одноразовые тапочки. Она показала содержимое своего чемодана, где, конечно, были эти шлепанцы, пишет Gazeta.ru.

© РИА Новости

«Воровка тапок в деле. Я не знаю, как вы, а я всегда тырю тапки из отеля. Я забираю их, потому что потом беру на съемки и отдаю гостям дома», — сообщила певица.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что певица Анна Семенович пользуется популярностью на частных мероприятиях, вечеринках и телевизионных шоу. По словам Дворцова, Семенович получает от 1,2–1,3 млн до 1,5 млн рублей.