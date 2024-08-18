Налоговая предъявила претензии к рэперу MACAN
Андрей Косолапов, выступающий под сценическим псевдонимом MACAN, задолжал налоговой 135 тысяч рублей. Как информируют News.ru, Федеральная налоговая служба уже предъявила рэперу счет.
При этом, как пишут СМИ, MACAN берет за концерт 7,7 миллионов рублей. Обнародованы и данные из его райдера - BMW 7 не старше 2020 года выпуска, пятизвездочные отели с тренажерным залом, бассейном и спа. Также молодому человеку должны предоставить трусы, носки и футболки, все черного цвета марки Intimissimi, а в гримерку - виски Macallan, энергетики, лимонады и кальян на грейпфруте.
До конца года у MACAN запланировано не менее 15 концертов в России, СНГ и Европе, передает Telegram-канал SHOT.