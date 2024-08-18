Налоговая предъявила претензии к рэперу MACAN

Андрей Косолапов, выступающий под сценическим псевдонимом MACAN, задолжал налоговой 135 тысяч рублей. Как информируют News.ru, Федеральная налоговая служба уже предъявила рэперу счет.

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При этом, как пишут СМИ, MACAN берет за концерт 7,7 миллионов рублей. Обнародованы и данные из его райдера - BMW 7 не старше 2020 года выпуска, пятизвездочные отели с тренажерным залом, бассейном и спа. Также молодому человеку должны предоставить трусы, носки и футболки, все черного цвета марки Intimissimi, а в гримерку - виски Macallan, энергетики, лимонады и кальян на грейпфруте.

До конца года у MACAN запланировано не менее 15 концертов в России, СНГ и Европе, передает Telegram-канал SHOT.