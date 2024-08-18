Ротару не исполнила важное условие при покупке виллы в Крыму

Народная артистка СССР София Ротару в свое время купила здание отеля в Ялте очень дешево. Как рассказал политик Олег Царев, звезде пошли навстречу при условии, что там будет работать детский кружок с занятиями по пению и музыке, пишет АИФ. Однако до обучения детей дело не дошло. Стройка и ремонт превратили здание в отель.

«Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару», - сообщил он.

София Ротару после начала специальной военной операции на Украине пропала из информационного поля.

По данным источника «Комсомольской правды», София Ротару переехала в Италию, куда раньше часто оправлялась в отпуск. Собеседник издания пояснил, что на Сардинии певица успела купить себе виллу и яхту.