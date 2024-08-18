Белохвостикова о Делоне: «Он был замечательный друг»

Наталья Белохвостикова сыграла с Аленом Делоном в культовом фильме «Тегеран 43» (1980 год, совместное производство СССР, Франции и Швейцарии). Но актриса рассказала, что была знакома с Делоном и до съемок, где они вместе сыграли, и вся ее жизнь так или иначе была с ним связана. Об этом пишет РИА Новости.

© Кадр из фильма "Тегеран-43"

«Мы познакомились еще до съемок «Тегерана-43». На фестивале в Брюсселе, когда мы туда приехали для премьеры «Легенды о Тиле». На той премьере была королева Бельгии – и туда же пришел Ален. Мы совершенно случайно встретились, случайно познакомились. А потом мы встретились уже на съемках этого фильма – и тоже это было случайно, «вдруг». Он по приглашению Алова и Наумова приезжал в Москву вместе с Мирей Дарк, мы показывали ему вместе город, «Мосфильм». Мы с тех пор много встречались с ним – всю жизнь», - рассказала Белохвостикова.

Наталья вспомнила и их последнюю встречу, когда Делон приезжал в Россию после операции на сердце.

«Последний раз я видела его несколько лет назад в Москве – вручала ему приз «Легенда». Для меня это очень близкий человек. Кусочек моего сердца, моей жизни. Это был совершенно гениальный человек. Артист мистический, таинственный, непонятный, загадочный. И был потрясающе искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг. С ним было фантастически легко и здорово на этом свете», - сказала звезда.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».