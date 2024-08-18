Представлена игрушечная фигурка покойного фронтмена Type O Negative Питера Стила

Дизайнерский дом Super7, расположенный в Сан-Франциско, объявил о выходе фигурки Пита Стила. Музыкант прославился как фронтмен Type O Negative, стоявших у истоков готической тяжелой музыки.

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Вместе с пластиковым артистом в наборе идут цепочка и подвешенная на ней бас-гитара. Сам лидер Type O Negative одет в зеленую футболку, черные брюки и кожаный ремень с заклепками. Стоимость фигурки составляет 20 долларов.

Дизайн игрушки вдохновлен обложкой альбома Life Is Killing Me (2003). Как напоминает Metal Injection, в прошлом году пластинка отметила двадцатилетие.

В 2023-м Super7 также представили фигурки участников Sex Pistols и экс-басиста Metallica Клиффа Бертона.