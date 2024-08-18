Стало известно о заработках и имуществе Долиной

Лариса Долина имеет очень плотный рабочий график. Большая загрузка и солидные доходы. Она – президент Музыкальной академии Ларисы Долиной, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Курирует фонд развития музыкальной культуры MUSCULT. Проводит фестиваль развития музыкальной культуры «Долинафест».

Также у нее телесъемки, массовые мероприятия, спектакли, в Театре на Таганке, пишет «Комсомольская Правда». Плюс активная гастрольная деятельность - на ближайшие полгода в календаре артистки 22 больших концерта в России. Плюс выступления на корпоративах – 1,5-2 миллиона рублей. Кстати, ее помощники слухи о резком увеличении гонораров народной артистки после шумихи с аферой квартирных мошенников опровергают.

Лариса Александровна уже давно построила два дома на одном участке в коттеджном поселке «Славино» в подмосковной деревне Протасово (городской округ Мытищи) – их рыночная стоимость начинается от 70 млн руб. По данным СМИ, в Москве у Ларисы Долиной и ее семьи есть недвижимость на улицах Мытная и Новопесчаная.

Более 20 лет назад певица приобрела жилье в Юрмале. Две квартиры (четырехкомнатная и двухкомнатная) находятся в ЖК «Янтарная резиденция» стоят примерно 55 и 25 млн руб.

Свою квартиру площадью 236 кв м поблизости от метро Парк Культуры Лариса Александровна потеряла, став жертвой мошеннической аферы. Она продала ее за 112 млн рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру.