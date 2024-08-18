Познер раскрыл детали знакомства с Ален Делоном

Французский актер Ален Делон был очень сложным человеком и долго искал свой путь в жизни, рассказал NEWS.ru журналист, телеведущий Владимир Познер. По его мнению, только благодаря работе с итальянским режиссером Валерио Дзурлини Делон продолжил сниматься в кино.

Я был с ним довольно хорошо знаком, и имел удовольствие брать у него интервью для своей программы. Беседа была необыкновенной на самом деле. Это было одно из самых интересных интервью, которые он давал. Ален Делон был очень сложным человеком. Он служил в армии во Вьетнаме, он долго искал свой путь в жизни. Я думаю, если бы не Валерио Дзурлини, великий итальянский режиссер, то Ален Делон не стал бы актером, — рассказал Познер.

Журналист отметил, что Ален Делон был очень одиноким человеком, несмотря на свою популярность и успех у женщин. Самыми близкими друзьями актеры были его собаки, добавил он.

В интервью он даже сказал мне, что когда умрет, хотел бы, чтобы его похоронили среди самых близких друзей — его собак. Не сказать, чтобы он был симпатичным в общении. Ален Делон был очень закрытым, довольно резким. Другое дело, когда он становился другом и открывался, тогда это был уже совсем другой человек. Кроме того, когда актер достигает такой популярности, то он надевает некую маску и играет, и Ален Делон так делал. Как, наверное, почти все актеры его уровня, — сказал Познер.

В заключении журналист отметил, что в последние годы Ален Делон был очень болен, и «было понятно, что он уходит».

18 августа стало известно, что Ален Делон ушел из жизни. Обладателю премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Наша история» было 88 лет.

В последние годы Ален Делон редко появлялся на публике. Артист несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. До этого утверждалось, что звезде фильма «Черный тюльпан» диагностировали рак крови. Актер даже размышлял об эвтаназии.